Дослідники Google розробили ШІ-інструмент під назвою Vlogger, здатний створювати реалістичні відеоролики на основі фотографії.

Про це повідомило VentureBeat.

Завдяки цій технології можна автоматично генерувати короткі відео з людьми, які виконують різноманітні рухи, жестикулюють та говорять. Для цього використовується лише одна фотографія та записана аудіодоріжка.

«На відміну від попередніх робіт, наша модель не вимагає окремого навчання для кожної фотографії і створює повноцінне зображення людини, а не лише обличчя, що відкриває нові можливості, необхідні для правильного відтворення людей, що спілкуються», — прокоментували розробники.

Приклади перетворення фото на відеоролик за допомогою інструмента Vlogger

Розробка Google може бути використана для створення тривимірних фотореалістичних аватарів, призначених для ігор та віртуальної реальності. Одним з основних використань цієї технології є створення реалістичних чатботів, з якими можна взаємодіяти, як із живими людьми.

«Vlogger можна використовувати як рішення для презентацій, навчальних програм, спілкування в мережах з низькою пропускною здатністю, як віртуального оповідача або інтерфейс для текстового спілкування людини з комп'ютером», — повідомили дослідники.

Наразі Vlogger має певні об'єктивні недоліки: відео виглядають досить короткими, фон залишається статичним, і хоча створені образи людей рухаються та говорять, однак з їх вигляду зрозуміло, що це — продукт ШІ.

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