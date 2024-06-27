Депутат обласної ради від партії «Слуга народу», директор Миколаївської обласної клінічної лікарні Ірина Шабільянова. Архівне фото «НикВести»

Депутати обласної ради без проведення конкурсу затвердили свою колегу Ірину Шабільянову, яку було обрано від партії «Слуга народу», на посаді директора КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня».

Відповідне рішення вони ухвалили 27 червня під час онлайн-засідання сесії Миколаївської обласної ради, пишуть «НикВести».

Перед голосування депутат Тетяна Демченко, яку було обрано від партії «Опозиційна платформа — «За життя» (наразі діяльність цієї партії є забороненою, відповідно до рішення Восьмого апеляційного суду від 20 червня 2022 року, – прим.), попросила Ірину Шабільянову озвучити головні на її думку проблеми обласної клінічної лікарні та шляхи їх вирішення

— Скажіть, будь ласка, які питання в роботі нашої обласної лікарні є найбільш проблемними і які потребують термінового вирішення? Які питання необхідно вирішити в найближчій перспективі? І яким чином ви плануєте ці проблеми вирішувати?, – поцікавилась депутатка.

Депутат обласної ради Тетяна Демченко, яку було обрано від партії «Опозиційна платформа — «За життя». Архівне фото «НикВести»

За словами Ірини Шабільянової, одна з найголовніших проблем медичного закладу – відсутність достатньої кількості приміщень для відкриття нових відділень. Наразі, додала вона, заклад співпрацює з Миколаївською ОВА Міністерством охорони здоров'я щодо відновлення реконструкції обласної лікарні.

— Першим проблемним питанням для обласної лікарні є відсутність достатньої площі для розміщення нових відділень, які ми собі запланували до відкриття. Наразі у нас оновлюється неврологічна служба щодо надання якісної допомоги хворим з гострим мозковим інсультом. У нас вже є спеціалісти для того, щоб вести в лікарні нову послугу, – сказала вона.

Водночас, додала Ірина Шабільянова, лікарня потребує збільшення кількості медичного обладнання.

— Це тромбоекстракція – це те, що в нашій області не робить жодна лікарня, незалежно від рівня надання допомоги. І, звісно, це питання по збільшенню кількості апаратури, але в цьому плані ми співпрацюємо з управлінням охорони здоров'я, а також з Міністерством охорони здоров'я. Наразі в трьохповерховому корпусі обласної лікарні розпочався ремонт приміщення для встановлення нового сучасного магнітно-резонансного томографу, який наразі буде єдиним безкоштовним томографом в області, – сказала Ірина Шабільянова.

«За» проголосували 47 депутатів, «проти» – 0, ще один депутат утримався від голосування. Таким чином депутати затвердили свою колегу Ірину Шабільянову на посаді директора медичного закладу.

Нагадаємо, що Миколаївська обласна рада реорганізувала сім медичних закладів шляхом їх приєднання до трьох лікарень — обласної дитячої лікарні, фтизіопульмонологічного центру та обласної клінічної лікарні.

До цього, у вересні 2023 року, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім підписав розпорядження щодо призначення виконувачем обов'язків керівника медзакладу депутатку Миколаївської облради від партії «Слуга народу» Ірину Шабільянову. Водночас вона є головою комісії Миколаївської обласної ради з питань охорони здоров'я.

А у грудні 2023 року профільна комісія облради з питань медицини вже розглядала питання щодо затвердження на посаді поза конкурсом трьох керівників обласних лікарень. Тоді голова комісії Ірина Шабільянова заявляла, що під час воєнного стану проведення конкурсів неможливе, а необхідність затвердження на посаді пояснила бюрократичними труднощами з постійним переоформленням документів для виконувачів обов’язків.