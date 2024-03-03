У гуманітарному розмінуванні території України допомагатиме штучний інтелект. Це стане можливим завдяки співпраці Міністерства економіки України та американської компанії Palantir.

Про це йдеться на сайті Мінекономіки.

Угоду про партнерство українське міністерство й технологічна компанія підписали у Лондоні. Зазначається. що вона містить конкретні положення щодо співпраці за такими напрямами:

оцифрування операцій гуманітарного розмінування, автоматизація процесів, передбачених Національною стратегією протимінної діяльності на період до 2033 року;

розширення цифрових можливостей для координації вивільнення та оцінки земель, визначення пріоритетів регіонів та управління ризиками у протимінній діяльності;

використання асистента на базі платформи штучного інтелекту Palantir (AIP) для ухвалення рішень у протимінній діяльності.

Як пояснили у відомстві, платформа ШІ працюватиме з великими базами даних, сформованих усіма учасниками процесу розмінування — від органів місцевого самоврядування, регіональної влади, міністерств і відомств до операторів протимінної діяльності.

Бази міститимуть як сталу інформацію, наприклад оцінку економічної ефективності сільгоспземель, близькість забруднених територій до комунікацій тощо, так і оперативну, яка буде регулярно оновлюватися.

Очікується, що Palantir AIP, наприклад, зможе порадити, як найбільш ефективно провести очищення конкретної території — за допомогою нових методів розмінування, як-от дрони, чи з застосуванням традиційних методів. Кінцевою ж метою у відомстві вбачають розмінування території швидше та з меншими витратами.

Міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила, що наразі потенційно забрудненими є 156 тисяч квадратних кілометрів української території.

«Прискорення гуманітарного розмінування, зокрема завдяки співпраці з такими технологічними компаніями як Palantir, — це можливість зберегти життя людей та швидше розпочати відбудову України», — зазначила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, у 2023 році було обстежено понад 225 тисяч гектарів земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного повернення до господарської експлуатації.

Голова Міноборони Литви Арвідас Анушаускас презентував оновлену концепцію коаліції з розмінування заступнику міністра оборони України Юрію Джигиру під час візиту останнього до Вільнюса.

Також повідомлялося, що у Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. Нагадаємо, автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів.

Раніше повідомлялося, що станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині вже розміновано 13 тисяч 40 гектарів, у тому числі 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Раніше «НикВести» розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

А у селі Максимівка Первомайської ОТГ Миколаївської області місцеві мешканці живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.Окрім того, у Максимівці сьогодні критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.