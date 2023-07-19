Поліції Нью-Йорка вдалося ідентифікувати та затримати торговця наркотиками завдяки моделі штучного інтелекту Rekor.

Про це повідомляє Gizmodo.

Як зазначається компанія, вони використовують технологію штучного інтелекту для аналізу регіональних схем дорожнього руху. Програма дозволяє відстежувати рух автомобілів за допомогою системи автоматичного розпізнавання номерних знаків.

Алгоритм програми Rekor виявив, що злочинець Девід Заяс регулярно здійснював подорожі між штатом Массачусетс і певними районами північної частини штату Нью-Йорк. Після аналізу його маршрутів програма визнала, що вони відомі тим, що їх використовують наркоторговці.

Під час обшуку автомобіля Заяса правоохоронці виявили велику кількість наркотиків, пістолет і понад 34 тисяч доларів. Пізніше затриманий визнав свою провину у торгівлі наркотиками.

Завдяки інтеграції штучного інтелекту в системи зчитування номерних знаків поліція виявила інші види злочинів, спостерігаючи за поведінкою водіїв.

Ця система, у поєднанні з даними поліції про переміщення злочинців, дає змогу відстежувати зловмисників.