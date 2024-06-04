У Миколаєві недобросовісний підрядник має повернути державі ₴16,5 млн

Шахрайство під час проведення публічних закупівель у Миколаєві. Фото для ілюстрації

Господарський суд Миколаєва визнав недійсними 4 договори про виконання капітального ремонту доріг у місті, через недобросовісну поведінку підрядника.

Переможець торгів повинен повернути державі 16,5 мільйонів гривень, повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, субʼєкти, що приймали участь у торгах замість конкурувати співпрацювали між собою, що суперечить законодавству.

«Підставою для звернення з позовом стало те, що суб’єкти господарювання, які приймали участь у закупівлі робіт з капітального ремонту доріг, всупереч вимогам законодавства, не конкурували, а навпаки співпрацювали між собою, а надані цінові пропозиції були результатом домовленостей між ними, а не змагання на торгах. Вказане підтверджено відповідним висновком територіального підрозділу Антимонопольного комітету України», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради уклала з підрядником договір на вивезення спецтехнікою великогабаритного сміття без проведення тендеру. Там пояснили це рішення тим, що раніше вже оголошували торги на цю послугу, однак вони не відбулися через відсутність учасників. А це, вказують в адміністрації, є підставою знайти підрядника та укласти з ним договір без тендеру.