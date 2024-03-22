Світові ціни на золото підвищилися до рекордного рівня. Фото: REUTERS/Alexander Manzyuk

Ціни на золото у світи піднялися до рекордного рівня через зниження долару США та прибутковості облігацій.

Про це повідомляє Reuters.

Падіння долара та облігацій спричинило те, що Федеральна резервна система (ФРС) зберегла свій прогноз щодо зниження ставок цього року.

Зазначається, що спотове золото подорожчало на 1% до 2208,30 долара США за унцію після досягнення під час сесії рекордного максимуму в 2222,39 долара США.

ФРС напередодні зберегла відсоткові ставки на попередньому рівні, заявивши, що, як і раніше, розраховує знизити їх на 0,75% до кінця 2024 року.

Очільник ФРС Джером Пауелл заявив, що нещодавні високі показники інфляції не змінили основного припущення про повільне ослаблення цінового тиску в США.

Трейдери, які торгують ф’ючерсами на федеральні фонди, тепер оцінюють у 75% ймовірність того, що ФРС почне знижувати ставки у червні, порівняно з 59% до цього.

Нагадаємо, з початку березня в Україні поступово дешевшає пшеничне борошно.