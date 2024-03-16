З початку березня в Україні поступово дешевшає пшеничне борошно.
Про це пише інформаційне агентство «АПК-Інформ».
Зазначається, що надмірна кількість пропозицій борошна та помірний попит як внутрішніх, так і експортно-орієнтованих компаній продовжують чинити тиск на ціни. Реалізувати борошно на експортний ринок майже не вдається через страйки на польських кордонах, що також впливає на поступове зниження цін.
Таким чином з початку місяця ціни на борошно вищого ґатунку знизились на 100-300 гривень за тонну і станом на 15 березня фіксуються переважно в межах 9700-11100 гривень за тонну.
Раніше Тарас Качка повідомив, що Україна готова прийняти обмеження на свою торгівлю з ЄС, щоб розрядити політичну суперечку з Польщею, але також закликає блок заборонити імпорт російського зерна.
Також комітет з питань міжнародної торгівлі Європейського парламенту схвалив продовження лібералізації торгівлі з Україною та Молдовою.
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З початку березня в Україні поступово дешевшає пшеничне борошно.
Про це пише інформаційне агентство «АПК-Інформ».
Зазначається, що надмірна кількість пропозицій борошна та помірний попит як внутрішніх, так і експортно-орієнтованих компаній продовжують чинити тиск на ціни. Реалізувати борошно на експортний ринок майже не вдається через страйки на польських кордонах, що також впливає на поступове зниження цін.
Таким чином з початку місяця ціни на борошно вищого ґатунку знизились на 100-300 гривень за тонну і станом на 15 березня фіксуються переважно в межах 9700-11100 гривень за тонну.
Раніше Тарас Качка повідомив, що Україна готова прийняти обмеження на свою торгівлю з ЄС, щоб розрядити політичну суперечку з Польщею, але також закликає блок заборонити імпорт російського зерна.
Також комітет з питань міжнародної торгівлі Європейського парламенту схвалив продовження лібералізації торгівлі з Україною та Молдовою.