Пшеничне борошно. Фото: thelavka

З початку березня в Україні поступово дешевшає пшеничне борошно.

Про це пише інформаційне агентство «АПК-Інформ».

Зазначається, що надмірна кількість пропозицій борошна та помірний попит як внутрішніх, так і експортно-орієнтованих компаній продовжують чинити тиск на ціни. Реалізувати борошно на експортний ринок майже не вдається через страйки на польських кордонах, що також впливає на поступове зниження цін.

Таким чином з початку місяця ціни на борошно вищого ґатунку знизились на 100-300 гривень за тонну і станом на 15 березня фіксуються переважно в межах 9700-11100 гривень за тонну.

Раніше Тарас Качка повідомив, що Україна готова прийняти обмеження на свою торгівлю з ЄС, щоб розрядити політичну суперечку з Польщею, але також закликає блок заборонити імпорт російського зерна.

Також комітет з питань міжнародної торгівлі Європейського парламенту схвалив продовження лібералізації торгівлі з Україною та Молдовою.