Протест польських фермерів. Фото: Czarek Sokolowski/AP

Україна готова прийняти обмеження на свою торгівлю з ЄС, щоб розрядити політичну суперечку з Польщею, але також закликає блок заборонити імпорт російського зерна.

Про це заявив Financial Times міністр торгівлі України Тарас Качка.

Він зазначив, що Київ не проти нових обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції, однак тоді ЄС також має заборонити експорт російської сільськогосподарської продукції, яка все ще надходить до блоку через Білорусь і країни Балтії.

— Можливо, на такий перехідний період... Керований підхід до торгових потоків між Україною та ЄС — це те, що нам усім потрібно. Що стосується пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а Росія, — сказав Тарас Качка.

Видання нагадало, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році ЄС скасував мита на український імпорт, але незабаром Польща та інші сусідні країни «відчули перенасичення», і фермери вийшли на вулиці та заблокували кордони з Україною, протестуючи проти нечесної, на їхню думку, конкуренції.

За попереднього уряду Варшава ввела односторонню заборону, порушуючи правила торгівлі ЄС, а триваючі останніми тижнями протести змусили прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска домагатися від Брюсселя виключень і продовжувати діяти з обмеженнями.

— Ми повинні знайти рішення, яке ефективно захистить польський і європейський ринки від нерівної конкуренції, — сказав він у понеділок під час візиту до Литви.

Він погодився з українським міністром про необхідність заборони імпорту сільгосппродукції з Росії та Білорусі. Це підтримує і Литва, повідомила прем’єр-міністр країни Інгріда Шимоніте.

Однак заборони на рівні ЄС важко досягти, пише Financial Times, оскільки кілька держав-членів виступають проти такого кроку через побоювання, що це дестабілізує глобальні ринки та посилить економічні та соціальні кризи в країнах, що розвиваються. З 2022 по 2023 рік російський експорт зерна до ЄС зріс більш ніж на 50% до 1,5 мільйона тонн.

Тарас Качка звинуватив Москву в підбурюванні польських протестів, звинувачення також висунув єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс. Тарас Качка стверджує, що Москва «безсумнівно» стоїть за нападом польських фермерів минулого місяця на потяг з українським зерном.

— Росіяни «причетні до випадків вандалізму чи диверсій, які можна трактувати як ворожі по відношенню до України в цілому, — сказав він.

Тарас Качка зазначив, що Київ підтримує нові заходи, запропоновані Брюсселем, щодо встановлення обмежень на імпорт яєць, птиці та цукру з червня, а також дозволу окремим країнам закривати свої ринки для українського зерна, за винятком подальшого транзиту в інші країни.

Він визнав, що з 2022 року по минулий рік виробництво цукру в Україні зросло з 7 тисяч до 500 тисяч тонн. «Те, як швидко це було зроблено, може налякати всіх», зазначив він.

Також нещодавно Київ погодився перенаправити експорт кукурудзи до Італії та Іспанії через Чорне море, а не автомобільним транспортом через сусідні країни, щоб зменшити напруженість.

— Ми добровільно припинили дозвіл на експорт кукурудзи в усі п’ять сусідніх держав-членів. Незважаючи на це, ми експортували ще один новий рекорд — 15 мільйонів тонн кукурудзи в календарному 2023 році. Тож у нас великий попит в інших країнах. Україна заповнила прогалини у виробництві ЄС, — сказав Тарас Качка.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль окремо назвав у понеділок блокаду польського кордону «безглуздою», навіть якби вона не зупинила надходження в Україну гуманітарної допомоги та зброї.

— Абсурдність цієї ситуації полягає в тому, що Польща втрачає більше, ніж втрачає Україна, — сказав він.

Українські та польські офіційні особи знову зустрінуться наступного понеділка, щоб вирішити свою суперечку до кінця місяця.

Нагадаємо, уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території Росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку, оскільки вся російська сільськогосподарська продукція може бути замінена товарами з України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також хоче запровадити комплексні санкції ЄС щодо сільськогосподарської продукції з РФ та Білорусі.

У Литві також пропонують тимчасово заборонити ввезення та транзит сільськогосподарської продукції та кормів російського і білоруського виробництва.