Литва може заборонити транзит сільгосппродукції з РФ та Білорусі. Фото: Pixabay / Pexels.com

У Литві пропонують тимчасово заборонити ввезення та транзит сільськогосподарської продукції та кормів російського і білоруського виробництва.

Пропозицію щодо внесення змін до закону про сільське господарство висловив голова Комітету Сейму з економіки Казіс Старкявічюс, пише Delfi Литва.

Якщо пропозицію буде схвалено, Сейм запровадить заборону на «імпорт, ввезення та транзит сільськогосподарської продукції та кормів, країною походження яких є Російська Федерація або Республіка Білорусь через територію Литовської Республіки».

Заборону пропонують запровадити з 15 квітня цього року до 1 липня 2025. Пропонується затвердити переліки сільськогосподарської продукції та кормів, заборонених до ввезення, імпорту або транзиту через територію Литви.

Крім того, однією з вимог литовських фермерів, які протестували в січні, було припинення транзиту російського зерна.

Нагадаємо, уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території Росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку, оскільки вся російська сільськогосподарська продукція може бути замінена товарами з України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також хоче запровадити комплексні санкції ЄС щодо сільськогосподарської продукції з РФ та Білорусі.