У Європарламенті схвалили продовження торговельних пільг для України та Молдови. Фото: Christian Creutz/European Union/EP

Комітет з питань міжнародної торгівлі Європейського парламенту схвалив продовження лібералізації торгівлі з Україною та Молдовою.

Рішення було ухвалене 26 голосами «за», ще 10 членів комітету висловились проти, один утримався, пише «Європейська правда».

Пропозиція передбачає продовження тимчасового призупинення ввізних мит і квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС ще на один рік — з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року.

Водночас законодавство наділяє Єврокомісію повноваженнями «вживати швидких заходів і запроваджувати будь-які необхідні заходи в разі значних перебоїв на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт».

В ході окремого голосуваннякомітет 28 голосами «за» погодився з тим, що всі мита на імпорт з Молдови повинні бути призупинені ще на один рік.

Очікується, що Європарламент проголосує за цю позицію в першому читанні на пленарному засіданні наступного тижня. Далі Рада офіційно затвердить регламент, і він набуде чинності після публікації в Офіційному віснику ЄС.

Торговий представник України Тарас Качка, коментуючи рішення комітету ЄП, зазначив, що ще тиждень тому до пропозиції Єврокомісії було подано більше 100 правок в аграрному та торговому комітеті, майже всі з яких пропонували звузити доступ до ринку ЄС української продукції.

— Через активну роботу з державами-членами — і перш за все Польщею, з євроінституціями і євродепутатами вдалося зменшити кількість правок, які голосувалися, до двох. І вони не набрали достатніх голосів, — зазначив Тарас Качка.

Раніше Тарас Качка повідомив, що Україна готова прийняти обмеження на свою торгівлю з ЄС, щоб розрядити політичну суперечку з Польщею, але також закликає блок заборонити імпорт російського зерна.