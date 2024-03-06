Туреччина закрила термінал для російської нафти. Фото: Фото: aa.com.tr

Нафтовий термінал на середземноморському узбережжі Туреччини «Дортіол» більше не прийматиме російську нафту через посилення санкційного тиску з боку США.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія Global Terminal Services (GTS), яка управляє терміналом у турецькій провінції Хатай повідомила своїм клієнтам, що не прийматиме жодних товарів з Росії.

«GTS вирішила припинити всі можливі зв’язки з російською нафтою і відповідно заявила своїм клієнтам наприкінці лютого 2024 року, що навіть якщо не буде порушень будь-яких законів, правил чи санкцій, вона не прийматиме ні продукцію російського походження, ні будь-яку продукцію, завантажену з Росії. Це додатковий захід до чинних санкційних правил», — повідомили в компанії.

Зазанчається, що всі попередні операції не порушували санкцій, включаючи цінову межу країн «Великої сімки».

«Новий підхід GTS є додатковим заходом щодо усунення наслідків діяльності, який знаходиться за межами її досяжності та контролю, незважаючи на зусилля щодо дотримання всіх застосовних санкцій», — додали в GTS.

Раніше повідомлялося, що турецький експорт до Росії впав на третину через загрозу санкцій США.