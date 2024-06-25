Прапор України та прапор Данії на 8 Причалі у Миколаєві, архівне фото «НикВести»

Уряд Данії виділяє 20 мільйонів євро для підтримки шляху України й Молдови до Європейського Союзу.

Про це пише урядова пресслужба.

Гроші виділятимуть частинами до 2030 року. Вони допоможуть країнами створити адміністративні структури та законодавство, необхідні для євроінтеграції.

— Ми завжди говорили, що розширення ЄС полягає не в тому, щоб знизити планку для вступу, а в тому, щоб допомогти країнам-кандидатам подолати її, і саме це ми зараз допомагаємо Україні та Молдові. Успішне розширення ЄС має важливе значення для стабільності Європи, — сказав міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен.

Гроші для України й Молдови закріплені в інструменті в рамках Данської програми сусідства, яка й зараз підтримує процеси реформ у цих країнах на шляху їхнього вступу до ЄС.

У майбутньому цей інструмент включатиме допомогу й балканським країнам-кандидатам на вступ в Європейський Союз.

25 червня офіційно стартують переговори про вступ України до Європейського Союзу. Міжурядова конференція з Україною розпочнеться о 15:30, із Молдовою — о 18:00 за місцевим часом. Голова Євроради Шарль Мішель припускає, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року, «якщо обидві сторони виконають всі домашні завдання».

Нагадаємо, що в червні Данія оголосила про надання 19-го пакету допомоги для України, яким передбачено інвестиції у виробництво зброї.