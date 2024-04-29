Внутрішньоквартальний проїзд по вулиці Миколаївська, 30а у Миколаєві. Фото: «НикВести».

Адміністрація Інгульського району Миколаєва планує витратити 1 мільйон 391 тисячі гривень на ремонт внутрішньоквартального проїзду.

Про це свідчать дані системи публічних закупок ProZorrо, пишуть «НикВести».

Мова йде про проїзд у дворі за адресою вулиця Миколаївська, 30а.

Підрядник повинен підготувати дорогу для асфальтування, зокрема з застосуванням екскаваторів. Він повинен розібрати старе покриття та укласти нове. Переможець також аукціону повинен облаштувати тротуари, демонтувати старі люки та встановити нові. Загальна площа робіт — 675 квадратних метрів.

На ремонт планують витратити 1 мільйон 391 тисячі 728 гривень. Згідно тендеру, у цю суму входить вартість виконаних робіт, матеріали, використання будівельних машин, перевезення будівельного сміття, а також податки та збори.

Переможця тендеру оберуть 7 травня. На виконання робіт очікують до кінця грудня.

Миколаївська, 30а у Миколаєві на Google maps. Скриншот

Внутрішньоквартальний проїзд по вулиці Миколаївська, 30а у Миколаєві. Фото: «НикВести». Внутрішньоквартальний проїзд по вулиці Миколаївська, 30а у Миколаєві. Фото: «НикВести». Внутрішньоквартальний проїзд по вулиці Миколаївська, 30а у Миколаєві. Фото: «НикВести». Внутрішньоквартальний проїзд по вулиці Миколаївська, 30а у Миколаєві. Фото: «НикВести». Внутрішньоквартальний проїзд по вулиці Миколаївська, 30а у Миколаєві. Фото: «НикВести». Внутрішньоквартальний проїзд по вулиці Миколаївська, 30а у Миколаєві. Фото: «НикВести».