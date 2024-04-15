Стан нещодавно відремонтованої дороги на Генерала Карпенка, 12а

Миколаївці поскаржилися на неякісно виконаний ремонт дороги за адресою вулиця Генерала Карпенка, 12а. Мешканці просять повторно відновити нещодавно відремонтоване покриття.

Відповідне прохання містяни опублікували у Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді».

«Декілька місяців назад лише відремонтували!!! Навіщо зробили цю яму незрозуміло, вона в такому вигляді вже місяць! По-друге, бордюр відпав, вся алея тріскається, і це навіть не коріння дерев!! Відредагуйте будь-ласка!», – написав Олександр Єрофєєв.

Стан нещодавно відремонтованої дороги на Генерала Карпенка, 12а Стан нещодавно відремонтованої дороги на Генерала Карпенка, 12а Стан нещодавно відремонтованої дороги на Генерала Карпенка, 12а

З проханням повторно відремонтувати цю частину дороги звернулась також місцева жителька Наталія Романюк.

«Дійсно, був тільки-но зроблений ремонт дорожнього покриття при внутрішньодворовій території, як вже вирізали та покинули цю яму! Проїхати автомобілем з повороту майже неможливо. Крім цього, асфальтне покриття починає руйнуватися далі. Люди 5 років чекали на цей ремонт! Будь ласка, заасфальтуйте!», – написала вона.

Наразі звернення передали на розгляд комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг».

Нагадаємо, у лютому 2023 року Адміністрація Центрального району Миколаєва оголосила торги на ремонт дороги вздовж одного кварталу приватного сектора по вулиці Павла Ходченка. На це планували витратити 2 мільйони гривень. Однак тоді ці торги скасували через «неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель».

Станом на квітень 2024 року Адміністрація Центрального району Миколаєва оголосила тендер на ремонт дороги вздовж одного кварталу приватного сектора за 2,4 мільйона гривень.

Водночас жителі мікрорайону Варварівка просять капітально відремонтувати їм дорогу вздовж провулку Березанський. Йдеться про ремонт трьох кварталів дороги у приватному секторі. Наразі, кажуть вони, дорога має непридатний для використання стан: під час дощу покриття перетворюється у болото, а влітку мешканці страждають від великої кількості пилу.