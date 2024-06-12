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За 1 квартал 2024 року середня сума однієї транзакції в торговельних мережах серед українців склала 327 гривень, тоді як торік цей показник становив 344 гривні.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що середня сума однієї операції з переказу з картки на картку становила 1 931 грн, порівняно з 2 133 грн за аналогічний період минулого року. Водночас зріс середній чек за оплату товарів та послуг в Інтернеті — до 541 грн, порівняно з 460 грн минулого року.

Регулятор зазначає, що кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток в Україні та за її межами у I кварталі 2024 року становила 1 950,9 млн, а їхня сума — 1 489,7 млрд грн.

«З них безготівковими були 1 837,6 млн операцій на загальну суму 960,9 млрд грн. Таким чином, 94 із 100 операцій з платіжними картками були безготівковими. Найбільша частка операцій за сумою та кількістю припадала на розрахунки в торговельних мережах (45,1% та 72% відповідно), де було здійснено 1 323,4 млн операцій на суму 433,2 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

Крім того, перекази з картки на картку у I кварталі 2024 року складали третину від загальної суми (32,9%) та майже десятину за кількістю (8,9%). Оплата товарів і послуг в Інтернеті становила 14,6% за сумою та 14,1% за кількістю.

Нагадаємо, зростання споживчих цін в Україні у травні 2024 року зросло до 0,6% з 0,2% у квітні, 0,5% у березні, 0,3% у лютому і 0,4% у січні.