Інфляція у травні зросла до 0,6%, фото з відкритих джерел

Зростання споживчих цін в Україні у травні 2024 року зросло до 0,6% з 0,2% у квітні, 0,5% у березні, 0,3% у лютому і 0,4% у січні.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, у травні 2023 року зростання цін становило 0,5%. У річному вимірі інфляція за підсумками травня цього року зросла до 3,3% із 3,2% за підсумками квітня та березня, при інфляції 4,3% у лютому та 4,7% у січні.

На споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%.

Найбільше (на 10,4%) подорожчали фрукти. На 1,3–0,4% зросли ціни на овочі, рис, рибу та продукти з риби, хліб, кисломолочну продукцію, цукор, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, масло.

Водночас на 14,3% подешевіли яйця, на 1,7–0,4% знизилися ціни на сало, молоко та молочні продукти.

У Держстаті також зазначили, що ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

Нагадаємо, у Миколаєві планують підвищити вартість вивезення сміття КП «Миколаївкомунтранс» та «Обрій-ДКП».