В Україні зростає кількість легального виторгу, фото з відкритих джерел

Кількість виданих чеків у 2024 році зросла майже на 4 мільйони у середньому за день — з 22,5 мільйонів штук у січні до 26,2 мільйонів — у квітні.

Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

«Знаю, вас цікавить результати нашої реформи фіскалізації. Новини стабільно позитивні. Кількість чеків неспинно збільшується — торгівля детінізується. Відповідно зростають податки на армію», — розповів він.

Крім того, він повідомив, що середній виторг за день зріс з 11,12 мільярдів гривень у березні до 11,54 мільярдів гривень у квітні.

«Дякую, що вимагаєте чеки й повідомляєте про тих, хто чеки не видає. Це ваш внесок у перемогу над тінню та корупцією», — наголосив Данило Гетманцев.

Нагадаємо, за результатами перевірок у 2023 році Державній аудиторській службі вдалося попередити бюджетних фінансових втрат майже на 20 мільярдів гривень.