На Миколаївщині протягом 2023 року вилучили 99 кг наркотиків. Фото ілюстративне

На Миколаївщині працівники поліції протягом 2023 року вилучили у правопорушників 99 кілограмів наркотиків.

Про це розповів очільник Нацполіції Миколаївщини Сергій Махно під час інтервʼю на ТРК «МАРТ».

«Тільки за минулий рік працівниками поліції Миколаївщини було вилучено біля 100 кг наркотичних засобів», — йдеться в повідомленні.

Загалом протягом одного року поліція розкрила 750 випадків наркозлочинів та завершила розслідування понад 640 кримінальних правопорушень.

«На сьогоднішній день розповсюджуються синтетичні наркотики, різних видів прекурсори, як використовуються та вживаються молоддю. Тому для нас це являється пріоритетним напрямком і спільно з управлінням карного розшуку та управлінням протидії з незаконним обігом наркотиків проводиться щоденна робота щодо документування таких груп», — сказав Сергій Махно.

На початку 2024 року правоохоронці виявили чотири організовані злочинні групи, що торгували наркотиками.

Раніше також стало відомо, що у Вознесенському районі Миколаївщини правоохоронці затримали групу з п’яти людей, яка займалася виготовленням та збутом психотропу PVP.