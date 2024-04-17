Іванівська філія базової середньої та дошкільної освіти КЗ «Архангельський ОЗЗСО», фото з відритих джерел

У Херсонській області витратять 10,5 мільйонів гривень на капітальний ремонт опорної школи у селі Іванівка, пошкодженої внаслідок бойових дій.

Відповідний тендер опублікував КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти», пишуть «НикВести».

Крім капітального ремонту, на території школи мають побудувати захисну споруду та добудувати приміщення для створення груп дитячого садка.

За тендерною документацією в освітній установі мають бути відновлені кам’яні стіни, перекриття, а також встановлено нові металеві конструкції, двері, вікна, утеплення фасадів, устілка лінолеуму.

Єдиним претендентом на виконання цього замовлення була компанія ТОВ «Буд кепітал групп» з міста Умань, яка запропонувала ціну на 30 тисяч менше від початкової.

Підрядники погодились виконати ремонт за 10 мільйонів 520 тисяч гривень. Роботи мають завершити до кінця 2024 року.

Зазначається, що під час окупації в цю школу російські військові використовували для зберігання боєприпасів та техніки. Також були прямі прильоти по школі, внаслідок чого побитий дах, повністю зруйнований клас, а над приміщенням актового залу і бібліотекою зруйновані 2 плити-перекриття закладу. Також від прильотів вибито 154 вікна та знищені вхідні й внутрішні двері, а також огорожа закладу.

«Російській військові там розміщувались. Також на території школи вони розміщували свою військову техніку, з якої, зі слів очевидців, вели вогонь. Крім того, за словами свідків, поруч зі школою і в самому приміщенні були знайдені різні боєприпаси. Заклад найбільше постраждав в середині березня (після 8 березня 2022 року) від обстрілів. На даху приміщення знайшли не розірваний снаряд», – зауважує видання «Освітній дім прав людини Чернігів».

Крім того, росіяни розікрали всі матеріально-технічні цінності: оргтехніку, меблі. На шкільних дошках окупанти залишили написи, наприклад, «Таджикистан».

Як відомо, ЗСУ звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині в липні 2022 року.

У 2023 році держава виділила 6,6 мільйонів гривень субвенції, яку спрямують на відбудову чотирьох об’єктів інфраструктури на території Високопільської громади, що зазнали руйнувань внаслідок російської агресії. Серед обʼєктів був КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти».

Нагадаємо, що на ремонт трьох укриттів у Херсоні виділили понад 6 мільйонів гривень. На один з них ще у 2023 році спрямували 2,5 мільйона гривень, але у підрядника виникли проблеми з постачанням будівельних матеріалів.

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