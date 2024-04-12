Укриття у Миколаєві, архівне фото «НикВести»

На ремонт трьох укриттів у Херсоні виділили понад 6 мільйонів гривень. На один з них ще у 2023 році спрямували 2,5 мільйона гривень, але у підрядника виникли проблеми з постачанням будівельних матеріалів.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник очільника Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, пишуть «НикВести».

На ремонт двох інших укриттів виділили 1,7 мільйона гривень та 1,9 мільйона гривень. Наразі там відновлюють санвузли та підводять електрику, роботи почалися на початку 2024 року, повідомив він. Водночас точну дату завершення ремонтних робіт Дмитро Бутрій не назвав.

«Середня вартість ремонту одного квадратного метра становить 9,5 тисячі гривень. Перед початком робіт виготовляється проєктно-кошторисна документація, яка потім проходить експертизу. Лише потім починаються роботи», – сказав Дмитро Бутрій.

З березня минулого року, додав він, у Херсоні облаштували 73 найпростіших укриття в Херсонській області.

Укриття у Херсоні

У 2024 році влада Херсона вже замовила ремонт 12 найпростіших укриттів. На їх облаштування планують витратити 16,3 мільйонів гривень, а роботи мають завершити у квітні – травні цього року.

Водночас станом на грудень 2023 року у Херсонській громаді відремонтували 46 захисних спорудах. Ще в трьох тривав капітальний ремонт. На ремонтні роботи витратили понад 145 мільйонів гривень, повідомляв перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій. Коштом бюджету Херсону у місцях масового скупчення людей встановили також 133 мобільні бетонні укриття.

Ще у Херсоні реалізують чотири проєкти «лікарень під землею». Наразі вже провели тендер на розбудову хірургічного відділення, що знаходитиметься в укритті. На його облаштування витратять 27 мільйонів 344 тисячі гривень.

Херсонська обласна військова адміністрація також збирається передати громадам регіону 20 вуличних укриттів. Вуличні укриття, придбані за кошти обласного бюджету, отримають девʼять громад Херсонщини. Кочубеївська громада отримає 3 укриття, Новорайська – 2, Тягинська – 3, Високопільська, Милівська, Білозерська і Чорнобаївська – по 1 укриттю, Станіславська – 2 укриття. А найбільшу кількість укриттів передадуть Херсонській громаді – 6 одиниць.

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