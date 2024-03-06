Ремонт укриттів у Херсоні. Фото з Facebook.

Цьогоріч у Херсоні вже замовлено ремонти 12 найпростіших укриттів на 16,3 мільйони гривень. Усі роботи мають завершити у квітні-травні цього року

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Варто зазначити, що всі закупівлі здійснювались шляхом укладення договору без застосування відкритих торгів, відповідно до розпорядження начальника Херсонської ОВА про введення в дію рішень, які були прийняті на засіданні Ради оборони Херсонської області. Цим документом дозволено на час дії режиму воєнного стану не проводити тендери. Адреси всіх укриттів у договорах приховані.

Найбільшу кількість підрядів отримала херсонська фірма «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРСЕРВІС». Вона має до 15 квітня відремонтувати 4 укриття за 5,3 мільйони гривень:

Перший договір на 963 тисяч 107 гривень. Мова йде про ремонт стелі, стін, підлоги, сантехніки та лавочки. Гарантія робіт — 5 років.

Мова йде про ремонт стелі, стін, підлоги, сантехніки та лавочки. Гарантія робіт — 5 років. Другий договір на 1 мільйон 780 тисяч 880 гривень. В документах також вказано ремонт укриття та устаткування.

В документах також вказано ремонт укриття та устаткування. Третій договір на 1 мільйон 438 тисяч 234 гривні.

Четвертий договір на 1 мільйон 186 тисяч 530 гривень.

За інформацією видання «Мост», засновником «СТАРСЕРВІС» є Євген Долгошеєнко, який зареєстрований у місті Коростень Житомирської області. У січні 2024 року Євгена Долгошеєнка звинуватили у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Підготовче засідання суду щодо його справи було призначено на 29 лютого.

Три договори на ремонт укриттів було підписано з товариством з обмеженою відповідальністю «БУДПОСТАЧ-СТСВ», а це 422 тисяч 73 гривень 46 копійок, 553 тисяч 825 гривень 86 копійок та 856 тисяч 12 гривень 93 копійок. Загалом за ремонт укриттів товариство отримає 1,8 мільйонів гривень. Роботи мають виконати до 30 квітня поточного року.

Товариство зареєстровано в Івано-Франківську. Фірма працює з 2008 року. Засновниками ТОВ «БУДПОСТАЧ-СТСВ» є четверо підприємців — Тарас Веклин, Олександр Новохацький, Віктор Спурза та Олександр Загоскін.

На потралі YouControl зазначається, що у листопаді 2023 року Старосамбірський районний суд Львівської області визнав винним Віктора Спурзу у використані завідомо підробленого документа, за що він був оштрафований.

Як пишуть місцеві ЗМІ Херсоні, зазначена фірма до початку повномасштабного вторгнення Росії не мала досвіду ремонту на таких об’єктах. У листопаді 2023 року вона взяла на себе зобов’язання з ремонту трьох укриттів у Херсоні на суму 7,6 мільйонів гривень.

Ремонт укриттів у Херсоні. Фото видання "Мост".

Два договори на ремонт укриттів отримав підприємець Ігор Сідько. Перший договір на 1 мільйон 162 тисячі 567 гривень, другий на 1 мільйон 174 тисячі 896 гривень. Вказаний підприєжмець зареєструвався лише 11 місяців тому і одразу почав отримувати підряди на ремонти від Відділу цивільного захисту Херсонської міськради. Наразі підприємець вже отримав шість договорів на ремонти у сховищах на правобережжі Херсонщини.

Також два договори отримав підриємець Андрій Плушкунов. Перший договір на 1 мільйон 942 тисячі 67 гривень, а другий на 1 мільйон 721 тисяча 432 гривні. Укриття мають відремонтувати до 16 квітня. Як підприємець він зареєстрований з 2021 року. Андрій Плушкунов вже отримував 4 підряди на ремонти в херсонських укриттях у квітні 2023 року.

Підприємець Євген Чернобильський отримав підряд на 3 мільйони 112 тисяч 810 гривень. Укриття він має відремонтувати до 31 травня. В документації вказано, що крім ремонтних робіт підрядник має вивезти сміття.

Як повідомляє «Центр журналістських розслідувань», Євген Чернобильський — із окупованого Мелітополя, де має фірму «Ем-Сі-Джей» (техоблуговування та ремонт автомобілів), а як фізособа-підприємець займався дослідженнями в галузі природничих наук. Діяльність цього ФОПа вже припинена, натомість Євген Чернобильський вирішив змінити сферу бізнесу і зайнятись будівництвом.

Зазначимо, що станом на грудень 2023 року у Херсонській громаді відремонтували 46 захисних спорудах. Ще в трьох — капітальний ремонт. Крім того, роботи у 25 найпростіших укриттях були у процесі. Як повідомляв перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій, на ремонтні роботи витратили понад 145 мільйонів гривень.

Крім цього, коштами місцевого бюджету Херсону по місту встановили 133 мобільні бетонні укриття у місцях масового скупчення людей.

Нагадаємо, що у вівторок, 5 березня, внаслідок російських ударів по Херсонській області поранень зазнали двоє цивільних.

акож повідомлялося, що на Херсонщині внаслідок російських обстрілів 2 березня загинула людина, ще одна отримала поранення.