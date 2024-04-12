Вуличне укриття у Миколаєві, фото взято для ілюстрації з архіву «НикВести»

Херсонська обласна військова адміністрація збирається передати громадам регіону 20 вуличних укриттів.

Відповідне розпорядження 22 березня 2024 року підписав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пишуть «НикВести».

Вуличні укриття, придбані за кошти обласного бюджету, отримають девʼять громад Херсонщини. Кочубеївська громада отримає 3 укриття, Новорайська – 2, Тягинська – 3, Високопільська, Милівська, Білозерська і Чорнобаївська – по 1 укриттю, Станіславська – 2 укриття. А найбільшу кількість укриттів передадуть Херсонській громаді – 6 одиниць.

Ці укриття передадуть у власність громад з балансу Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОВА, йдеться у розпорядженні.

Розпорядження очільника Херсонської ОВА Олександр Прокудіна від 22 березня 2024 року про передачу вуличних укриттів громадам Розпорядження очільника Херсонської ОВА Олександр Прокудіна від 22 березня 2024 року про передачу вуличних укриттів громадам

Укриття у Херсоні

У 2024 році влада Херсона вже замовила ремонт 12 найпростіших укриттів. На їх облаштування планують витратити 16,3 мільйонів гривень, а роботи мають завершити у квітні – травні цього року.

Водночас станом на грудень 2023 року у Херсонській громаді відремонтували 46 захисних спорудах. Ще в трьох тривав капітальний ремонт. На ремонтні роботи витратили понад 145 мільйонів гривень, повідомляв перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій. Коштом бюджету Херсону у місцях масового скупчення людей встановили також 133 мобільні бетонні укриття.

Ще у Херсоні реалізують чотири проєкти «лікарень під землею». Наразі вже провели тендер на розбудову хірургічного відділення, що знаходитиметься в укритті. На його облаштування витратять 27 мільйонів 344 тисячі гривень.

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