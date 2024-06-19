У Луцьку водолази дістали з води тіло 18-річного хлопця. Фото: ДСНС

У Луцьку юнак катаючись на дошці для плавання впав у воду та зник. Через добу фахівці ДСНС знайшли його тіло.

Про це повідомляє ДСНС України.

Ввечері в понеділок 17 червня на річці Стир юнак впав у воду. Водолази обстежили 3 тисячі квадратних метрів акваторії дна, однак до сутінків того дня хлопця не знайшли.

Пошукові роботи продовжилися зранку наступного дня. Працівники ДСНС обшукали річку з використанням спеціального квадрокоптеру. Тіло 18-річного хлопця знайшли та дістали з води. На місці події працювали психолог і медик ДСНС.

«Місяць ще не закінчився, а за два тижні на водних об’єктах України вже загинуло 79 людей, з них 15 дітей. Шановні громадяни! Водні забавки можуть вартувати вам життя! Будьте обережними та дбайте про себе», — додали в повідомлені.

У Луцьку водолази дістали з води тіло 18-річного хлопця. Фото: ДСНС

У Луцьку водолази дістали з води тіло 18-річного хлопця. Фото: ДСНС

Нагадаємо, як на берег Тиси винесло тіло десятого з початку травня потопельника.