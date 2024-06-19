У Луцьку юнак катаючись на дошці для плавання впав у воду та зник. Через добу фахівці ДСНС знайшли його тіло.
Про це повідомляє ДСНС України.
Ввечері в понеділок 17 червня на річці Стир юнак впав у воду. Водолази обстежили 3 тисячі квадратних метрів акваторії дна, однак до сутінків того дня хлопця не знайшли.
Пошукові роботи продовжилися зранку наступного дня. Працівники ДСНС обшукали річку з використанням спеціального квадрокоптеру. Тіло 18-річного хлопця знайшли та дістали з води. На місці події працювали психолог і медик ДСНС.
«Місяць ще не закінчився, а за два тижні на водних об’єктах України вже загинуло 79 людей, з них 15 дітей. Шановні громадяни! Водні забавки можуть вартувати вам життя! Будьте обережними та дбайте про себе», — додали в повідомлені.
Нагадаємо, як на берег Тиси винесло тіло десятого з початку травня потопельника.
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У Луцьку юнак катаючись на дошці для плавання впав у воду та зник. Через добу фахівці ДСНС знайшли його тіло.
Про це повідомляє ДСНС України.
Ввечері в понеділок 17 червня на річці Стир юнак впав у воду. Водолази обстежили 3 тисячі квадратних метрів акваторії дна, однак до сутінків того дня хлопця не знайшли.
Пошукові роботи продовжилися зранку наступного дня. Працівники ДСНС обшукали річку з використанням спеціального квадрокоптеру. Тіло 18-річного хлопця знайшли та дістали з води. На місці події працювали психолог і медик ДСНС.
«Місяць ще не закінчився, а за два тижні на водних об’єктах України вже загинуло 79 людей, з них 15 дітей. Шановні громадяни! Водні забавки можуть вартувати вам життя! Будьте обережними та дбайте про себе», — додали в повідомлені.
Нагадаємо, як на берег Тиси винесло тіло десятого з початку травня потопельника.