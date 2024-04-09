Через втрату військового ПДФО бюджет Вознесенського району на Миколаївщині недоотримав ₴98 млн, фото з відкритих джерел

В першому кварталі 2024 року Вознесенський район Миколаївської області недоотримала 98 мільйонів гривень через відсутність зарахування до місцевих бюджетів військового ПДФО.

Про це на брифінгу у вівторок, 9 квітня, розповіла виконувачка функцій та повноважень Вознесенської РВА Антоніна Шарата, пишуть «НикВести».

Планові показники щодо виконання бюджетів з 13 громад району виконали 12. До місцевих бюджетів надійшло 392 мільйони гривень з приростом до планових показників у 43 мільйони гривень. Але у порівнянні з минулим роком бюджет громади недоотримав ще 98 мільйонів.

— Хоча треба відзначити, що порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшились надходження на 98 мільйонів гривень через відсутність зарахування до місцевих бюджетів військового ПДФО, але громади працюють над виконанням своїх планових показників, над пошуком джерел наповнення бюджетів, – зауважила Антоніна Шарата.

Вільний залишок в сумі 265 мільйонів гривень спрямовано на поточні потреби району, включаючи підтримку сил оборони.

— Також за рахунок вільних залишків — 265 мільйонів гривень використано в першому кварталі на виконання тих статей, які передбачені відповідно до бюджетного кодексу. Зокрема, 95 мільйонів гривень спрямовано громадами на підтримку сил оборони, 79 мільйонів гривень передбачено на ремонт, будівництво укриттів і в навчальних закладах, 72 мільйона гривень спрямовано на фінансування захищених статей, зокрема, виплату заробітних плат, додатність покриття енергоносіїв.

Що з військовим ПДФО?

Як відомо, в рамках закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів планує спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет. В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярда гривень наступного, уточнив напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових може виділити громадам Миколаївської області дотацію в сумі у понад 517 мільйонів гривень.

6 жовтня 2023 року повідомлялось, що Бюджетний комітет Верховної ради переглянув рішення щодо законопроєкту про ПДФО з військових та вніс правки: з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий» ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%. Одна частина у 13 мільярдів гривень йтиме Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на дрони, а другу частину, теж 13 мільярдів гривень, направлятимуть Міноборони на закупівлю артилерійських систем.

Раніше міський голова Олександр Сєнкевич заявив, вилучений з бюджету Миколаєва військовий ПДФО направлять на виготовлення зброї, зокрема, дронів для Збройних сил України.

В Миколаївський міській раді будуть скорочувати штат працівників через зменшення бюджету міста майже у два рази.