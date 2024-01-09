В Миколаївський міській раді будуть скорочувати штат працівників через зменшення бюджету міста майже у два рази.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич 4 січня, під час пресконференції, пишуть «НикВести».

Як відомо, через вилучення податку на доходи фізичних осіб, який сплачують військовослужбовці, бюджет Миколаєва у 2024 році втратив 3,4 мільярди гривень надходжень. У зв'язку з цим, для економії коштів Олександр Сєнкевич планує зменшити штат працівників апарату міської ради та комунальних підприємств. Передбачається також об'єднання деяких підрозділів для оптимізації роботи.

— Одна з найбільших статей видатків — оплата праці з нарахуванням, це стосується посадових осіб, соцсфери. З урахуванням того, що у нас планується зменшення бюджетних видатків, то ми також плануємо повернутись до питання скорочення працівників різних підрозділів в міськраді. Тому це більше, мабуть, інформація не для вас, а для працівників, щоб вони розуміли, що повинні більш ефективніше працювати або вони підуть шукати собі іншу роботу, — зазначив мер.

У зв'язку зі скороченням бюджету, місто також зменшить видатки на опаленні приміщень, де зараз немає великої кількості людей та на підтримку доріг та скоротить час вуличного освітлення.

— Окрім скорочення чиновників будуть скорені видатки на утримання мережі доріг, механізоване прибирання вулиць, утримання температури в соціальних об'єктах. У нас йде велика кількість грошей на утримання освітлення вулиць. На сьогодні із необхідних для цього 160 млн у нас виділено 80 на пів року. Можливо будемо скорочувати кількість годин для освітлення вулиць. Через те, що зменшилась кількість видатків, зменшиться кількість роботи, тому ми будемо об'єднувати кількох розпорядників в один. Це скоротить обслуговучий персонал, бухгалтерію і так далі. Тобто люди будуть звільнені, — сказав Олександр Сєнкевич.

Як відомо, в рамках закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів планує спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет. В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярда гривень наступного, уточнив напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових може виділити громадам Миколаївської області дотацію в сумі у понад 517 мільйонів гривень.

6 жовтня 2023 року повідомлялось, що Бюджетний комітет Верховної ради переглянув рішення щодо законопроєкту про ПДФО з військових та вніс правки: з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий» ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%. Одна частина у 13 мільярдів гривень йтиме Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на дрони, а другу частину, теж 13 мільярдів гривень, направлятимуть Міноборони на закупівлю артилерійських систем.

Раніше міський голова Олександр Сєнкевич заявив, вилучений з бюджету Миколаєва військовий ПДФО направлять на виготовлення зброї, зокрема, дронів для Збройних сил України.