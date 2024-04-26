Хоча на піку популярності широкі та мішкуваті джинси, але скінні теж затребувані. Їхніми вірними шанувальницями залишаються жінки, яких хочуть продемонструвати стрункі ноги або просто цінують в одязі чіткі форми.

Назва фасону з'явилося від англійського слова «skin», що означає «шкіра». Справді, такі моделі добре розтягуються, завдяки чому щільно облягають таз і ноги. У скінні є свої переваги, які приваблюють жінок. Вони:

стрункуть ноги;

прибирають живіт;

підкреслюють переваги фігури;

зручні під чоботи.

Тому такі жіночі джинси випускають бренди AllSaints, Liu Jo, MUGLER та інші. Грамотно поєднуючи їх з відповідним одягом та взуттям, можна створити багато стильних та зручних образів.

Оверсайз - гармонійне доповнення до вузьких джинсів.

Безрозмірний одяг - оптимальний варіант для скінні. Таке поєднання підходить жінкам будь-якої постаті. Об'ємний верх приховає потужні плечі та груди, а також великий живіт. У той же час ноги в джинсах, що облягають, будуть виглядати витонченіше. Худорлявим жінкам, яким не вистачає об'єму в грудях, його додасть широкий одяг, а скінні підкреслять довжину та стрункість ніг. Для фігури «прямокутник» та «пісочний годинник» вузькі джинси вважаються оптимальним варіантом.

Одяг також обирають залежно від сезону:

взимку - об'ємні светри з товстої пряжі, довгі пальта та пуховики;

навесні та восени — більш тонкі трикотажні джемпери та кардигани, довгі плащі прямого крою;

влітку - сорочки, футболки, туніки.

Забарвлення також залежить від типу фігури. При масивній верхній частині тіла стилісти радять поєднувати темний верх та світлий низ. При широких стегнах, вузьких плечах і маленьких грудях верхня частина світлих відтінків і темні джинси.

З яким взуттям поєднуються скінні

Класичне рішення - вузькі джинси та високі чоботи. Для створення стильного образу краще вибирати взуття з широкою прямою халявою. Оскільки заправляти скінні в чоботи, що облягають, або ботфорти вже давно вважається не модним.

Чудово виглядають облягаючі джинси з кросівками. При цьому, якщо ноги худі, краще вибирати не модні масивні моделі, а взуття в класичному та ретро-стилі. Світлі кросівки у поєднанні з темними джинсами зроблять ноги стрункішими, а темні та відповідні за кольором — довшими. Також укорочені скінни, які відкривають щиколотку, ефектно виглядають із балетками та човниками на високих підборах.

Прийнято вважати, що скінні підходять лише молодим дівчатам із гарною фігурою. Насправді грамотно підібравши інші елементи образу, взуття та аксесуари, жінки будь-якого віку та комплекції можуть носити вузькі джинси.