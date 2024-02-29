Оксана Єльчієва та Альона Каптан. Фото: скриншот з відео.

В Україні продовжує працювати програма «Прихисток», яка допомагає внутрішньо переміщеним особам знайти тимчасове житло.

Про це під час брифінгу розповіла директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Єльчієва, передають «НикВести».

Станом на 27 лютого, 114 873 власника житлових помешкань розмістило 299 380 внутрішньо переміщених осіб і отримали компенсацію за це у розмірі 176 мільйонів гривень. Цією послугою також користуються комунальні установи – 43 таких установи розмістили 8,9 тисяч переселенців і отримали компенсацію у розмірі 21,4 мільйона гривень.

— Що стосується «Прихистку» наразі змін не відбувається. Тобто, ті особи, які прихистили внутрішньо переміщених осіб, вони продовжують отримати відповідну компенсацію, – додала Оксана Єльчієва.

Переселенці на Миколаївщині

Станом на лютий 2024 року, в Миколаївській області перебувають понад 129 тисяч переселенців. За словам директорки департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксани Єльчієвої, з 129 тисяч — понад 74 тисячі жінок, 34 тисячі дітей, 10 тисяч людей похилого віку та п'ять тисяч людей з особливими потребами.

У грудні 2023 року в місті Первомайськ анонсували будівництво 26 будинків для переселенців. Кошти для цього будуть залучатимуть у міжнародних донорів. Також центр для проживання ВПО облаштують в будівлі зруйнованої лікарні в селі Шевченково.

У лютому повідомлялось, що в одному районі Миколаєва, ремонтують гуртожиток, де розмістять внутрішніх переселенців. Про те, коли воно буде готове для поселення і як це можна зробити — про це «НикВести» розповіли детальніше.

Напередодні, у вересні 2023 року, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що майже 180 тисяч ВПО отримують фінансову допомогу помилково. Серед них також був мешканець Первомайську, якого визнали винним у лютому 2024 року.