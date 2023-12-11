В Первомайську на Миколаївщині планують побудувати 26 багатоквартирних будинків для переселенців.

Про це під час брифінгу 11 грудня розповів начальник Первомайської райвійськадміністрації Сергій Саковський, пишуть «НикВести».

Реалізація проекту передбачається у кілька етапів, і зараз ведуться переговори з представниками Данії та інших країн, які можуть надати кошти для його втілення.

— На сьогодні розроблений Миколаївської ОВА разом з територіальною Первомайською міською громадою розроблений проект на будівництво 26 багатоквартирних будинків. На реалізацію проєкта приблизно необхідно понад 3 мільярдів гривень. Це будівництво розраховано на декілька черг, зараз ведуться консультації з Данією та іншими країнами, які б змогли взяти на себе витратити на будівництво, – зазначив Сергій Саковський.

З грудня 2022 року в Первомайську прийняли більше 15 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Станом на 1 грудня 2023 року ця кількість зменшилась до 12 тисяч 293 осіб. За словами чиновника, така тенденція пов'язана із деокупацією територій, що дозволило багатьом людям повернутись у свої рідні домівки.

Нагадаємо, Миколаївська область отримала від Європейської комісії 468 модульних будиночків з необхідним обладнанням для проживання внутрішньо переміщених осіб та осіб, в яких зруйноване/пошкоджене житло внаслідок воєнних дій.