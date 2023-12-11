В Первомайську на Миколаївщині планують побудувати 26 багатоквартирних будинків для переселенців.
Про це під час брифінгу 11 грудня розповів начальник Первомайської райвійськадміністрації Сергій Саковський, пишуть «НикВести».
Реалізація проекту передбачається у кілька етапів, і зараз ведуться переговори з представниками Данії та інших країн, які можуть надати кошти для його втілення.
— На сьогодні розроблений Миколаївської ОВА разом з територіальною Первомайською міською громадою розроблений проект на будівництво 26 багатоквартирних будинків. На реалізацію проєкта приблизно необхідно понад 3 мільярдів гривень. Це будівництво розраховано на декілька черг, зараз ведуться консультації з Данією та іншими країнами, які б змогли взяти на себе витратити на будівництво, – зазначив Сергій Саковський.
З грудня 2022 року в Первомайську прийняли більше 15 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Станом на 1 грудня 2023 року ця кількість зменшилась до 12 тисяч 293 осіб. За словами чиновника, така тенденція пов'язана із деокупацією територій, що дозволило багатьом людям повернутись у свої рідні домівки.
Нагадаємо, Миколаївська область отримала від Європейської комісії 468 модульних будиночків з необхідним обладнанням для проживання внутрішньо переміщених осіб та осіб, в яких зруйноване/пошкоджене житло внаслідок воєнних дій.
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В Первомайську на Миколаївщині планують побудувати 26 багатоквартирних будинків для переселенців.
Про це під час брифінгу 11 грудня розповів начальник Первомайської райвійськадміністрації Сергій Саковський, пишуть «НикВести».
Реалізація проекту передбачається у кілька етапів, і зараз ведуться переговори з представниками Данії та інших країн, які можуть надати кошти для його втілення.
— На сьогодні розроблений Миколаївської ОВА разом з територіальною Первомайською міською громадою розроблений проект на будівництво 26 багатоквартирних будинків. На реалізацію проєкта приблизно необхідно понад 3 мільярдів гривень. Це будівництво розраховано на декілька черг, зараз ведуться консультації з Данією та іншими країнами, які б змогли взяти на себе витратити на будівництво, – зазначив Сергій Саковський.
З грудня 2022 року в Первомайську прийняли більше 15 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Станом на 1 грудня 2023 року ця кількість зменшилась до 12 тисяч 293 осіб. За словами чиновника, така тенденція пов'язана із деокупацією територій, що дозволило багатьом людям повернутись у свої рідні домівки.
Нагадаємо, Миколаївська область отримала від Європейської комісії 468 модульних будиночків з необхідним обладнанням для проживання внутрішньо переміщених осіб та осіб, в яких зруйноване/пошкоджене житло внаслідок воєнних дій.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
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Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
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