Миколаївська область вже отримала від Європейської комісії 468 модульних будиночків з необхідним обладнанням для проживання внутрішньо переміщених осіб та осіб, в яких зруйноване/пошкоджене житло внаслідок воєнних дій.

Встигли встановити станом на 17 квітня вже більше сотні. Про це йшла мова під час наради щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб, повідомили у пресслужбі ОВА.

Зокрема будинки змонтовані у таких громадах:

Галицинівська сільська територіальна громада — 20;

Чорноморська сільська територіальна громада — 10;

Первомайська селищна територіальна громада — 10;

Шевченківська сільська територіальна громада — 15;

Снігурівська міська територіальна громада — 10;

Березнегуватська селищна територіальна громада — 20;

Вознесенська міська територіальна громада — 10;

Новобузька міська територіальна громада — 6.

Наразі продовжується робота щодо монтажу отриманих модульних будинків.

Раніше повідомлялося, що мешканцям Миколаївської та Херсонської областей, чиє житло зазнало сильних руйнувань внаслідок російських обстрілів, продовжують доставляти тимчасові модульні будинки.