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Миколаївська область вже отримала від Європейської комісії 468 модульних будиночків з необхідним обладнанням для проживання внутрішньо переміщених осіб та осіб, в яких зруйноване/пошкоджене житло внаслідок воєнних дій.
Встигли встановити станом на 17 квітня вже більше сотні. Про це йшла мова під час наради щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб, повідомили у пресслужбі ОВА.
Зокрема будинки змонтовані у таких громадах:
Наразі продовжується робота щодо монтажу отриманих модульних будинків.
Раніше повідомлялося, що мешканцям Миколаївської та Херсонської областей, чиє житло зазнало сильних руйнувань внаслідок російських обстрілів, продовжують доставляти тимчасові модульні будинки.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Миколаївська область вже отримала від Європейської комісії 468 модульних будиночків з необхідним обладнанням для проживання внутрішньо переміщених осіб та осіб, в яких зруйноване/пошкоджене житло внаслідок воєнних дій.
Встигли встановити станом на 17 квітня вже більше сотні. Про це йшла мова під час наради щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб, повідомили у пресслужбі ОВА.
Зокрема будинки змонтовані у таких громадах:
Наразі продовжується робота щодо монтажу отриманих модульних будинків.
Раніше повідомлялося, що мешканцям Миколаївської та Херсонської областей, чиє житло зазнало сильних руйнувань внаслідок російських обстрілів, продовжують доставляти тимчасові модульні будинки.