Оксана Єльчієва та Альона Каптан. Фото: скріншот з відео.

Станом на 27 лютого, в Миколаївській області перебувають понад 129 тисяч переселенців. Для того, щоб підвищіти рівень довіри внутрішньо переміщених осіб до місцевих органів влади у 2023 році створили Раду ВПО.

Про це під час брифінгу розповіла директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Єльчієва, передають «НикВести».

За словам Оксани Єльчієвої, з 129 тисяч – понад 74 тисячі жінок, 34 тисячі дітей, 10 тисяч людей похилого віку та п'ять тисяч людей з особливими потребами.

Протягом 2023 року допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб отримало більше 82 000 осіб на загальну суму 2,9 мільярда гривень. За січень 2024 року таку допомогу отримала 82 тисячі осіб на загальну суму 254,1 мільйонів гривень.

Як зазначає директор департаменту соцзахисту, більша частина ВПО – це внутрішнє переміщення в межах Миколаївської області.

— Так більше 79 000 - це мешканці саме Миколаївської області, які мігрували в межах області. Це більше ніж 64% від загальної кількості внутрішньо переміщених осіб, – сказала Оксана Єльчієва.

Наступними по кількості внутрішньо переміщених осіб є жителі Херсонської області. Наразі, на території Миколаївщині проживає 32,9 тисячі жителів Херсонщини, що складає 27% від загальної кількості ВПО. Також, Миколаївщина стала притулком для мешканців Запорізької, Донецької та Харківської області.

Зазначається, що найбільша кількість ВПО перебуває в Миколаївській міській територіальній громаді.

— 48 тисяч ВПО живуть в містах таких як Вознесенськ, Первомайськ та Южноукраїнськ, а також в тих територіальних громадах, які знаходяться поряд з Миколаєвом – це Воскресенська, Веснянська та Новоодеська селищні територіальні громади, – сказала Оксана Єльчієва.

Єльчієва підкреслила що, для того підвищити рівень довіри ВПО до місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування у 2023 році створили Раду ВПО.

— В територіальних громадах і при кожній районній військовий адміністрації створені відповідні ради внутрішньо переміщених осіб, які захищають права зазначеної категорії, надають відповідні консультації і співпрацюють активно як із органами державної влади місцевого самоврядування, так і з внутрішньо переміщеними особами, – додала вона.

За словами голови Миколаївської обласної ради внутрішньо переміщених осіб Альона Каптан, у створеному державногому органі крім представників органів місцевого самоврядування є дуже багато представників благодійних фондів та організацій.

— В нас є представники консультативного центру. У нас є представники благодійного фонду «Право на захист», «Десяте квітня» та «Міст». Тобто ті організації які дуже активно себе показують в роботі з внутрішньо переміщеними особами. Це нам допомагає від перших вуст практично чути і розуміти проблеми які виникають на цьому рівні І дуже оперативно їх вирішувати, – пояснила Альона Каптан.

Нагадаємо, як у вересні 2023 міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що майже 180 тисяч ВПО отримують фінансову допомогу помилково. Серед них також був мешканець Первомайську, якого визнали винним у лютому 2024 року.