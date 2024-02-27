Первомайський міськрайонний суд виніс вирок. Фото: Судова влада України.

Первомайський міськрайонний суд визнав винним у шахрайстві місцевого мешканця, який знаходячись вдома, оформив статус внутрішньо переміщеної особи та впродовж двох місяців отримував фінансову допомогу від держави.

Про це журналістам «НикВести» стало відомо з відповідного вироку суду, який був опублікований 22 лютого.

Відомо, що у квітні 2022 року чоловік за допомогою мобільного додатку «Дія» подав заяву на оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи, проте своє місце проживання у Первомайську зловмисник не покидав.

В результаті, правопорушнику протягом двох місяців нараховували допомогу для ВПО, що в цілому склала чотири тисячі гривень.

На засіданні суду чоловік визнав свою вину, а завдану матеріальну шкоду відшкодував в повному обсязі ще на стадії досудового розслідування.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство») і призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на один рік. У той же час суд врахував незначну тяжкість правопорушення і звільнив від основного покарання з призначенням одного року іспитового строку.

Зловмисник зможе подати скаргу до Миколаївського апеляційного суду протягом 30 днів після проголошення вироку.

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що майже 40% переселенців в Україні живуть тільки на допомогу.

Читайте також статтю «НикВести» «Проблема відновлення: як живуть миколаївці, домівки яких зруйнувала Росія».