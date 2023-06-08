У суботу 10 червня в Миколаєві пройде прем’єра кіноальманаху з шести документальних фільмів «‎Міста та їхні герої»‎. Один із фільмів присвячено Миколаєву та його героїчним мешканцям.

Про це повідомляють у Миколаївській міській раді.

У пресслужбі розповіли, що мета проекту «‎Міста та їхні герої»‎ – показати всю правду про героїзм українського народу і трансформацію звичайної людини у справжнього героя. У шести українських містах – Харкові, Миколаєві, Чернігові, Охтирці, Баштанці та Іванкові – було обрано свого героя для документального фільму про місто.

Зокрема своєю історією у фільмі про Миколаїв поділився підприємець-пивовар Дмитро Волощенко, який став одним з найвідоміших волонтерів в місті.

— Кожен фільм розкриває свою сторінку волонтерства, дієвості та любові до власної країни від українців. Режисерами стрічок виступили Ольга Гібелінда та Андрій Литвиненко, - йдеться в повідомленні.

Так, прем’єрний показ фільму за участі його авторів, а також героїв - мешканців міста, відбудеться в суботу 10 червня, в Будинку офіцерів флоту (вулиця Артилерійська, 7) о 17:00. Вхід вільний.

Як відомо, протягом тижня до прем’єри в Миколаєві діє також фотовиставка, де показують світлини, зроблені в різних містах України, постраждалих від російського вторгнення - пейзажі міст та світлини окремих об’єктів, а також фото мешканців, які відіграли важливу роль у захисті свого краю від російських загарбників.

— Героями фотовиставки з Миколаєва стали, зокрема, медична працівниця Ганна Бутенко, депутат Миколаївської обласної ради Євгеній Ігнатенко, спеціаліст із встановлення та налагодження систем відеоспостереження Костянтин Іващенко, професійний тренер зі змішаних єдиноборств та колишній тренер збірної України Олег Шевченко, директор кораблебудівного інституту у складі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Олександр Бондаренко та інші містяни, яких війна перетворила на справжніх героїв, - повідомляють у пресслужбі.

Далі проект покажуть у Чернігові, Києві та Львові. Більше про «‎Міста та їхні герої» – на сайті проекту та на сторінках у соцмережах. Проект реалізується за сприяння Проєкту USAID «‎Економічна підтримка України».

Нагадаємо, 20 липня в український прокат виходить документальний фільм Романа Любого «Залізні метелики», що розповідає про події літа 2014 року, коли російські військові в небі над українським Донбасом збили цивільний літак рейсу MH17 з 298 людьми на борту.