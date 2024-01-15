Герб міста Миколаєва, фото з відритих джерел

Управління культури Миколаївської міської ради наразі працює над розробкою положення для проведення конкурсу щодо зміни гербу міста.

Про це під час брифінгу розповів начальник управління культури Миколаївської міськради Юрій Любаров, пишуть «НикВести».

За словами чиновника, в Україні існують сучасні правила геральдики, згідно з якими в місті має бути розроблено новий герб Миколаєва. Наразі управління працює над розробкою положення для конкурсу.

— Це не лише ідея, але й необхідність, оскільки сьогодні ми розуміємо, що існують правила гербів Російської імперії, а також правила гербів сучасної України. Тому ми повинні змінити деякі деталі або взагалі герб, це буде вирішуватись під час громадського обговорення, – пояснив Юрій Любаров.

Після затвердження положення конкурсу на сесії міськради, артисти та митці матимуть можливість подати свої пропозиції щодо нового герба міста. Важливим моментом є намір провести конкурс без додаткових витрат з бюджету.

— Сподіваюся, що це буде без видатків з бюджету. Ми влаштуємо відкритий конкурс на новий герб Миколаєва, і на сесії міськради митці матимуть можливість представити свої творчі пропозиції, – додав ЮрійЛюбаров.

Затвердження положення та подальший конкурс очікуються найближчим часом.

У Миколаєві змінять герб та перенесуть святкування Дня міста?

У вересні міський голова Олександр Сєнкевич запропонував змінити вигляд гербу Миколаєва.

Мер тоді пояснив, що зображені на гербі галера з веслами є символом рабської ідеології, які під час боротьби України за свободу їх потрібно змінювати: «Річ у тім, що на ньому зображена галера з веслами. Без вітрил. Думаю, ви всі розумієте, що означає така галера, хто на ній гарував до смерті. Ми не невільники-гребці, не раби. Такі символи в ідентичності нашого міста нам абсолютно непотрібні!».

Для заміни гербу мер Олександр Сєнкевич анонсував конкурс з призовим фондом у 200 тисяч гривень для найкращого запропонованого варіанту ескізу.

Крім цього, очільник Миколаєва пропонує перенести дату святкування Дня міста. Зазвичай це свято відзначається в другу суботу вересня, але зараз обговорюється ідея відзначати його 22 травня — в День літнього святого Миколая.

Це рішення також, на думку влади, може стати символом позбавлення «імперщини», адже Миколаїв був заснований указом російської імператриці Катерини II.