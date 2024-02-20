Дмитро Кремінь. Фото "Укрінформ".

У Миколаєві до Дня рідної мови відбудеться захід, присвячений постаті Дмитра Кременя.

У Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна запрошують миколаївців послухати про «Постать Дмитра Кременя в творчості художників».

Захід відбудеться 21 лютого, о 12:00 годині. Зазначається, що відвідувачам покажуть портрети митця, написані сучасними художниками. На цих портретах художники зобразили різні моменти життя поета, але їх усіх поєднує життєрадісність та відкритість особистості Дмитра Кременя.

«Дмитро Кремінь — не тільки відомий письменник, автор численних поетичних збірок, викладач. Він щільно співпрацював з композиторами та художниками, заражаючи усіх своїм оптимізмом та любов'ю до життя. Не дивлячись на те, що він отримав з десяток літературних найвищих премій-відзнак, серед яких і Національна Шевченківська нагорода, Дмитро Дмитрович завжди був радий друзям, залишався простою і доброю людиною», — додали в музеї.

Нагадаємо, що Верховна Рада України проголосила 2023-й — роком Дмитра Креміня. До 70-річного ювілею письменника Закарпатський муздрамтеатр та Миколаївський драматичний театр за творами митця підготували власні поетичні вистави «Танок блукаючого вогню» та «Земний монолог».

Також повідомлялося, що у серпні 2023 року у Миколаєві в Літературному сквері, на вулиці Потьомкінській, відкрили пам’ятну дошку на честь поета, письменника та громадського діяча Дмитра Креміня.