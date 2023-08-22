У Миколаєві в Літературному сквері, на вулиці Потьомкінській, відкрили пам’ятну дошку на честь поета, письменника та громадського діяча Дмитра Кременя.

У Миколаївській міській раді повідомили, що дата урочистої події обрана не випадково, а саме 21 серпня цього року поетові виповнилося б 70 років, але поет передчасно пішов з життя.

Як відомо, автором художньої меморіальної дошки став миколаївський скульптор, заслужений діяч мистецтв України Іван Булавицький. Кошти на її виготовлення спрямували з бюджету громади.

— Без сумніву, Дмитро Кремінь — одна з найвидатніших постатей сучасності. Дмитра Дмитровича я знав особисто. Він був неймовірною особистістю з особливим почуттям гумору і своїм власним стилем життя. Дмитро Кремінь був серед тих, хто беріг і розвивав українське слово у Миколаєві. І сьогодні нам належить продовжувати його справу. Ми зобов’язані зберегти пам’ять про нього для майбутніх поколінь, — сказав міський голова Олександр Сєнкевич.

Уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь, поділився своїми спогадами про батька — митця родом із Закарпаття, який став справжнім співцем українського Півдня.

У міськраді зазначили, що глибока й багатогранна творчість Дмитра Кременя є невід’ємною частиною національної культури.

Нагадаємо, у Миколаївському зоопарку відкрили меморіальну дошку на честь двох працівників, які загинули на фронті.