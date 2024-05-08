Для Миколаївського обласного краєзнавчого музею розробили нову айдентику, фото: Денис Гончарук

Для Миколаївського обласного краєзнавчого музею розробили нову айдентику. У її основі – історичні та природничі експонати музею.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці музею.

Зокрема, для музею розробили новий логотип, на якому зображено бронзовий казан. Він є унікальною пам’яткою білозерської культури (сер. XIII — сер. XI ст. до н.е), яку було знайдено на території городища «Дикий Сад» у Миколаєві в 1930 році.

«Оновився й логотип. Відтепер це стилізований бронзовий казан на аркоподібній формі, що нагадує фасад комплексу «Старофлотські казарми». Літера «М» над формою казана вказує на назву нашого міста та області», – йдеться у повідомленні.

Фото: Денис Гончарук

Зазначимо, що ребрендинг Миколаївського обласного краєзнавчого музею розробила агенція соціальних проєктів та онлайн-медіа Platfor.ma.

«Ми закохались у Миколаївський обласний краєзнавчий музей з першого погляду – тут неймовірна команда та безліч автентичних експонатів, які мають важливе значення як для Миколаєва, так і для всієї України. Проте, як у більшості державних музеїв України, у команди МОКМ просто не вистачає сил та ресурсів на якісне оновлення айдентики, особливо в часи війни. Втім, війна – це особливо важливий час для музеїв, аби бути видимими. Адже музеї зберігають національну пам’ять, формують ідентичність народу, руйнують імперські та радянські міфи й мотивують українців цікавитись власною історією. А нам дуже хотілось у цьому допомогти», – розповіла пресслужба Platfor.ma.

Важливу частину візуальної ідентичності музею складають художні фото експонатів – від гончарних виробів трипільської культури до гербаріїв із зображенням червонокнижних рослин Миколаївщини.

«Кольорова гамма натхненна природою краю та залів експозиції музею. Авторкою нової айдентики музею стала арт-директорка Platfor.ma Валерія Городчаніна», – додали у агенції.

Для Миколаївського обласного краєзнавчого музею розробили нову айдентику, ілюстрація: Platfor.ma

Нагадаємо, у Миколаївському обласному краєзнавчу музею досі зберігається надмогильний хрест 1782 року козака Платнирівського куреня Василя Коношка.

З перших днів великої війни миколаївським музеям довелося рятувати свої експонати від обстрілів та можливої окупації міста. Музейники розуміли, що росіяни намагатимуться знищити українську ідентичність та історію. Тому у безпечні місця евакуювали експонати трьох найбільших музеїв міста: художнього імені Василя Верещагіна, обласного краєзнавчого та суднобудування і флоту.

Довгий час музеї не працювали, а їх виставкові зали були порожніми. Однак сьогодні їм вдалося адаптуватися і продовжували свою роботу попри війну. Що за цей час пережили музеї, як вони намагаються зберегти історію та яким є їх життя сьогодні — дивіться у фоторепортажі «НикВести».