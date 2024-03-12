Український музикант та співак Олег Скрипка відвідав військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти.
Про це повідомила прес-служба 36-ї ОБМП.
Артист приїхав на бойові позиції миколаївських морпіхів у понеділок, 11 березня.
«Справжня весна ще чекає нас всіх попереду і вона обов’язково прийде. У проміжках бойових завдань серця миколаївських морпіхів надихнули на Перемогу корифеї українського року. Вдячні Олегу Скрипці за світлі посмішки наших воїнів», — сказано в повідомленні.
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Український музикант та співак Олег Скрипка відвідав військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти.
Про це повідомила прес-служба 36-ї ОБМП.
Артист приїхав на бойові позиції миколаївських морпіхів у понеділок, 11 березня.
«Справжня весна ще чекає нас всіх попереду і вона обов’язково прийде. У проміжках бойових завдань серця миколаївських морпіхів надихнули на Перемогу корифеї українського року. Вдячні Олегу Скрипці за світлі посмішки наших воїнів», — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, як Николаевские морпехи показали, как уничтожают российскую технику.