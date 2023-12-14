Австралія в рамках операції «Куду» розширить свої зобов’язання щодо програми підготовки новобранців зі Збройних сил України у 2024 році.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Австралії.

Зазначається, що з січня цього року австралійські солдати допомогли навчити понад 1200 новобранців у рамках багатонаціональної навчальної місії, що проводиться під керівництвом Великої Британії та на її базі, щоб підтримати національну оборону України після вторгнення Росії.

Остання ротація з 70 інструкторів Австралійських сил оборони (ADF) повернулася до Дарвіна цього тижня. Упродовж наступних 12 місяців кількість військовослужбовців ADF, що направляються в рамках кожної ротації, збільшиться до 90 осіб.

Зазначається, що роль Австралії буде розширена та охоплюватиме програму підготовки молодших командирів з фокусом на такі галузі, як основи бойових навичок, включно з міською та окопною війною, наданням першої допомоги в бою, інформуванням про вибухонебезпечні предмети й влучною стрільбою.

У Міноборони нагадали, що з червня 2022 року понад 30 тисяч українських військових пройшли підготовку, за підтримки персоналу з Австралії, Канади, Нової Зеландії, Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів і Румунії.

Також Північна Македонія завершила успішну підготовку першої групи українських військовослужбовців. Інформацію про навчання тримали в таємниці з міркувань безпеки.

Раніше повідомлялось, що Сенат Чехії продовжив дію мандату на військову підготовку українських солдатів до кінця 2024 року.