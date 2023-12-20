Російське вторгнення в Україну диктує нові правила та тренди в обороні, на які необхідно реагувати якнайшвидше.

Про це ERR заявив Міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він зазначив, що Таллінн збільшив видатки на оборону цього року, а у 2024-му сума має ще раз суттєво збільшитися.

«Український досвід показав, що приблизно 60% дронів-камікадзе не досягають поставленої цілі. Цього року було також проведено тендер на закупівлю засобів боротьби з дронами», — сказав Ханно Певкур.

Очільник відомства наголосив, що військова допомога Україні — окрема частина видатків Естонії на оборону. Наступного року її збираються зберегти.

«Щодо дронів у нас є концепція. Ми вивчаємо, які дрони нам більше підходять, тому що їх два види — для розвідки та ударні. Якщо ж говорити про дрони-камікадзе, то тендери у нас уже укладено», — заявив естонський міністр оборони.

Нагадаємо, що Естонія планує стати першою країною Європейського Союзу, яка цьогоріч легалізує конфіскацію російських активів на користь України.

Також напочатку року Естонія передала Україні усі свої 155-мм гаубиці, щоб спонукати інші країни також допомагати озброєнням.