Франція передала Україні другий пілотний корабель, який допоможе експортувати зернові.
Про це повідомив міністр Франції з питань транспорту Клеман Бон.
«Франція передала другий пілотний корабель для підтримки України, як і було обіцяно. Судно вийшло з Дюнкерка, воно допоможе експортувати зернові, щоб допомогти нагодувати світ. Наша відданість тотальна, наша солідарність не припиниться», — написав міністр.
Раніше повідомлялося, що уряд Франції виділить ще 200 мільйонів євро у фонд підтримки України, що дозволить українській армії продовжувати закупівлі французької техніки.
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Франція передала Україні другий пілотний корабель, який допоможе експортувати зернові.
Про це повідомив міністр Франції з питань транспорту Клеман Бон.
«Франція передала другий пілотний корабель для підтримки України, як і було обіцяно. Судно вийшло з Дюнкерка, воно допоможе експортувати зернові, щоб допомогти нагодувати світ. Наша відданість тотальна, наша солідарність не припиниться», — написав міністр.
Раніше повідомлялося, що уряд Франції виділить ще 200 мільйонів євро у фонд підтримки України, що дозволить українській армії продовжувати закупівлі французької техніки.
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
|
Про роботу Бюро економічної безпекиДенис Жело
|
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|