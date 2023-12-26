Франція передала Україні другий пілотний корабель, який допоможе експортувати зернові.

Про це повідомив міністр Франції з питань транспорту Клеман Бон.

«Франція передала другий пілотний корабель для підтримки України, як і було обіцяно. Судно вийшло з Дюнкерка, воно допоможе експортувати зернові, щоб допомогти нагодувати світ. Наша відданість тотальна, наша солідарність не припиниться», — написав міністр.

Раніше повідомлялося, що уряд Франції виділить ще 200 мільйонів євро у фонд підтримки України, що дозволить українській армії продовжувати закупівлі французької техніки.