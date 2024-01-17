Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 січня говорив телефоном із президентом США Джо Байденом. Лідери підтримали допомогу Україні.

Про це у соцмережі Х написав Олаф Шольц.

Під час бесіди канцлер Німеччини та президент США обговорили ситуацію в Україні та Близькому Сході. Вони виступили з засудженням нападу Росії в Україну і домовилися про необхідність продовження надання Україні фінансової, військової та гуманітарної допомоги.

Як відомо, 2024 року Німеччина виділить Україні військову допомогу на суму понад сім мільярдів євро.

Нагадаємо, що правлячий альянс Німеччини уклав угоду про переглянутий фінансовий план на 2024 рік. Раніше з ним виникли проблеми через рішення конституційного суду. Також міністр з європейських справ Німеччини Ганна Люрманн підтвердила, що країна у 2024 році збільшить військову допомогу Україні до восьми мільярдів євро.

Як відомо, Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard більш старої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.