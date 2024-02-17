Україна отримає від Норвегії медичне обладнання для військових. Фото: Уряд Норвегії

У суботу, 17 лютого, Норвегія відправляє медичне обладнання та інші матеріали для військових України.

Про це оголосив норвезький уряд на своєму сайті.

Зазначається, що це обладнання та медичні інструменти вже не використовуються норвезькою армією, тому було вирішено передати їх Україні.

Зокрема, серед переданого: візки для медичних інструментів, операційні столи та лампи, відсмоктувачі та аварійні сумки з медичним обладнанням.

Україна також отримала хірургічні інструменти, зокрема затискачі для артерій, анатомічні та хірургічні пінцети, бормашини та ранові гачки.

Представник Норвезького агентства оборонних матеріалів Томас Бек заявив, що зазначається про високоякісне хірургічне обладнання, яке використовується у багатьох норвезьких лікарнях та у Збройних силах країни.

Також в уряді Норвегії нагадали, що за останні пів року передали Україні тисячі комплектів польового одягу, спальних мішків та посуду.

Окрім того, українські військові медики нещодавно отримали кілька тисяч медичних інструментів.

Нещодавно, стало відомо, що Україна отримала від Європейського Союзу восьмий транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 мільярда євро.