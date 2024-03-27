Зоозахисна організація UAnimals допомагають 84-річній переселенці з Миколаєва, яка через війну вимушено переїхала до Києва, продавати тканинних мишенят, вироблених власноруч.
Про це повідомили на свої сторінці зоозахисники.
В організації розповіли, що минулого тижня натрапили в інтернеті на історію Ганни Іванівни, які після переїзду з Миколаєва «не зневірилась і започаткувала власну справу із продажу вироблених вручну, чи, як зараз кажуть, крафтових іграшок».
«Ми не змогли проминути цю історію і задумали дещо особливе. Того самого дня вирушили на пошуки Ганни Іванівни й познайомились із нею біля виходу з однієї зі станцій київського метро, де вона й продавала вироби за кількадесят гривень», — розповіли зоозахисники.
Вони домовилися з жінкою про колаборацію, у межах якої почали в себе на сайті продавати мишенят жінки за 400 гривень. Із кожної проданої іграшки 200 гривень спрямовують на порятунок тварин від війни, а ще 200 гривень «будуть гонораром Ганни Іванівни».
Згодом в організації повідомили, що всі мишки продані. Проте досі можна зробити передзамовлення іграшок.
Нагадаємо, учениця з Вознесенська Єлизавета Гуда своїм співом збирає гроші для ЗСУ. За літо вона передала захисникам України 146 тисяч гривень. Зазначається, що коли їй було 13 років, дівчина разом з подругою заспівали у парку. Спів сподобався відпочиваючим в парку, один із чоловіків їм кинув 50 гривень «на смачненьке». Тоді дівчина зрозуміла, що таким чином можна збирати кошти військовим.
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Зоозахисна організація UAnimals допомагають 84-річній переселенці з Миколаєва, яка через війну вимушено переїхала до Києва, продавати тканинних мишенят, вироблених власноруч.
Про це повідомили на свої сторінці зоозахисники.
В організації розповіли, що минулого тижня натрапили в інтернеті на історію Ганни Іванівни, які після переїзду з Миколаєва «не зневірилась і започаткувала власну справу із продажу вироблених вручну, чи, як зараз кажуть, крафтових іграшок».
«Ми не змогли проминути цю історію і задумали дещо особливе. Того самого дня вирушили на пошуки Ганни Іванівни й познайомились із нею біля виходу з однієї зі станцій київського метро, де вона й продавала вироби за кількадесят гривень», — розповіли зоозахисники.
Вони домовилися з жінкою про колаборацію, у межах якої почали в себе на сайті продавати мишенят жінки за 400 гривень. Із кожної проданої іграшки 200 гривень спрямовують на порятунок тварин від війни, а ще 200 гривень «будуть гонораром Ганни Іванівни».
Згодом в організації повідомили, що всі мишки продані. Проте досі можна зробити передзамовлення іграшок.
Нагадаємо, учениця з Вознесенська Єлизавета Гуда своїм співом збирає гроші для ЗСУ. За літо вона передала захисникам України 146 тисяч гривень. Зазначається, що коли їй було 13 років, дівчина разом з подругою заспівали у парку. Спів сподобався відпочиваючим в парку, один із чоловіків їм кинув 50 гривень «на смачненьке». Тоді дівчина зрозуміла, що таким чином можна збирати кошти військовим.