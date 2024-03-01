Франція замовила для ЗСУ сотню дронів. Фото: Себастьян Лекорню/Х

Франція замовила компанії Delair 100 безпілотних літальних апаратів для Збройних сил України.

Безпілотники мають відправити до України влітку, повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

«Завдяки інноваційній програмі Франція замовляє у Delair 100 дронів з дистанційним управлінням, які надійдуть в Україну цього літа», — написав він.

Франція замовила для ЗСУ сотню дронів. Фото: Себастьян Лекорню/Х Франція замовила для ЗСУ сотню дронів. Фото: Себастьян Лекорню/Х

Загалом французький військово-промисловий комплекс отримає замовлення на виготовлення двох тисяч таких безпілотників для французької та української армій.

«Загалом у нашій оборонній промисловості буде замовлено дві тисячі дистанційно керованих безпілотників. Для потреб наших військ та потреб України», — зазначив міністр.

Нагадаємо, минулоріч французька компанія Turgis & Gaillard підписала договір з українським підприємством «Антонов» про спільне виробництво зменшеної та дешевшої версії безпілотника Aarok MALE.