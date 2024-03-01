Франція замовила компанії Delair 100 безпілотних літальних апаратів для Збройних сил України.
Безпілотники мають відправити до України влітку, повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
«Завдяки інноваційній програмі Франція замовляє у Delair 100 дронів з дистанційним управлінням, які надійдуть в Україну цього літа», — написав він.
Загалом французький військово-промисловий комплекс отримає замовлення на виготовлення двох тисяч таких безпілотників для французької та української армій.
«Загалом у нашій оборонній промисловості буде замовлено дві тисячі дистанційно керованих безпілотників. Для потреб наших військ та потреб України», — зазначив міністр.
Нагадаємо, минулоріч французька компанія Turgis & Gaillard підписала договір з українським підприємством «Антонов» про спільне виробництво зменшеної та дешевшої версії безпілотника Aarok MALE.
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Франція замовила компанії Delair 100 безпілотних літальних апаратів для Збройних сил України.
Безпілотники мають відправити до України влітку, повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
«Завдяки інноваційній програмі Франція замовляє у Delair 100 дронів з дистанційним управлінням, які надійдуть в Україну цього літа», — написав він.
Загалом французький військово-промисловий комплекс отримає замовлення на виготовлення двох тисяч таких безпілотників для французької та української армій.
«Загалом у нашій оборонній промисловості буде замовлено дві тисячі дистанційно керованих безпілотників. Для потреб наших військ та потреб України», — зазначив міністр.
Нагадаємо, минулоріч французька компанія Turgis & Gaillard підписала договір з українським підприємством «Антонов» про спільне виробництво зменшеної та дешевшої версії безпілотника Aarok MALE.