Українські морпіхи отримали 120-мм міномети від фонду «Повернись живим». Фото: ЗСУ

Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» передав миколаївським та одеським морським піхотинцям партію 120-мм мінометів.

Про це повідомляє фонд «Повернись живим».

Зазначається, що озброєння отримали бійці частин Корпусу морської піхоти — 35 окрема бригада і 36 окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ.

Загалом закуплено шість одиниць вітчизняних 120-міліметрових мінометів. На це фонд «Повернись живим» витратив 6 000 000 гривень.

«Ми продовжуємо купувати українську зброю для українських воїнів. Долучитися до справи просто: будь-який донат ми конвертуємо у найнеобхідніше, щоб оберігати життя тих, хто нас захищає, та спрямовувати їхню лють проти окупантів», – заявили у фонді.

У грудні 2023 року фонд «Повернись живим» передали 8 нових повнопривідних пікапів для військових миколаївської 10-ої морської авіаційної бригади.

Також повідомлялося, що у 2023 році Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» передав миколаївській 79-ій окремій десантно-штурмовій бригаді допомогу на 34 мільйони 919 тисяч 723 гривні.