Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» передав миколаївським та одеським морським піхотинцям партію 120-мм мінометів.
Про це повідомляє фонд «Повернись живим».
Зазначається, що озброєння отримали бійці частин Корпусу морської піхоти — 35 окрема бригада і 36 окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ.
Загалом закуплено шість одиниць вітчизняних 120-міліметрових мінометів. На це фонд «Повернись живим» витратив 6 000 000 гривень.
«Ми продовжуємо купувати українську зброю для українських воїнів. Долучитися до справи просто: будь-який донат ми конвертуємо у найнеобхідніше, щоб оберігати життя тих, хто нас захищає, та спрямовувати їхню лють проти окупантів», – заявили у фонді.
У грудні 2023 року фонд «Повернись живим» передали 8 нових повнопривідних пікапів для військових миколаївської 10-ої морської авіаційної бригади.
Також повідомлялося, що у 2023 році Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» передав миколаївській 79-ій окремій десантно-штурмовій бригаді допомогу на 34 мільйони 919 тисяч 723 гривні.
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Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» передав миколаївським та одеським морським піхотинцям партію 120-мм мінометів.
Про це повідомляє фонд «Повернись живим».
Зазначається, що озброєння отримали бійці частин Корпусу морської піхоти — 35 окрема бригада і 36 окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ.
Загалом закуплено шість одиниць вітчизняних 120-міліметрових мінометів. На це фонд «Повернись живим» витратив 6 000 000 гривень.
«Ми продовжуємо купувати українську зброю для українських воїнів. Долучитися до справи просто: будь-який донат ми конвертуємо у найнеобхідніше, щоб оберігати життя тих, хто нас захищає, та спрямовувати їхню лють проти окупантів», – заявили у фонді.
У грудні 2023 року фонд «Повернись живим» передали 8 нових повнопривідних пікапів для військових миколаївської 10-ої морської авіаційної бригади.
Також повідомлялося, що у 2023 році Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» передав миколаївській 79-ій окремій десантно-штурмовій бригаді допомогу на 34 мільйони 919 тисяч 723 гривні.