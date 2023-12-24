Фонд «Повернись живим» передали 8 нових повнопривідних пікапів для військових миколаївської 10-ої морської авіаційної бригади.
Про це фонд повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.
Зазначається, що вартість закупівлі сягала 7 987 642,7 гривень.
«Це ще один крутий кейс співпраці, яким ми хотіли б з вами поділитися. Завдяки донату наших партнерів з компанії Укрнафта, фахівці Фонду придбали 8 повнопривідних пікапів для військових 10-ої морської авіаційної бригади. Всі авто вже декілька місяців працюють на фронті, активно забезпечуючи нашим льотчикам логістику та мобільність», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, компанія Rheinmetall передала мобільний причіпний польовий госпіталь для Збройних Сил України.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві на запит військовослужбовців однієї з бригад місто придбало дизельну техніку.
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Фонд «Повернись живим» передали 8 нових повнопривідних пікапів для військових миколаївської 10-ої морської авіаційної бригади.
Про це фонд повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.
Зазначається, що вартість закупівлі сягала 7 987 642,7 гривень.
«Це ще один крутий кейс співпраці, яким ми хотіли б з вами поділитися. Завдяки донату наших партнерів з компанії Укрнафта, фахівці Фонду придбали 8 повнопривідних пікапів для військових 10-ої морської авіаційної бригади. Всі авто вже декілька місяців працюють на фронті, активно забезпечуючи нашим льотчикам логістику та мобільність», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, компанія Rheinmetall передала мобільний причіпний польовий госпіталь для Збройних Сил України.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві на запит військовослужбовців однієї з бригад місто придбало дизельну техніку.