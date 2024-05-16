Оновлено о 9:09. «Миколаївобленерго» повідомило про призупинення відключень та заживлення споживачів.

На Миколаївщині запровадили відключення світла. Фото з відкритих джерел

Вранці 16 травня у Миколаївській області запровадили погодинні відключення світла через перевищення лімітів споживання електроенергії. Пізніше відключення призупинили.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Відключення проводили відповідно до погодинних графіків за чергами. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Тим часом в області спостерігаються перебої на спецлініях Служби з надзвичайних ситуацій «101» та «112». Для інформування підрозділів про пожежі та надзвичайні ситуації мешканців регіону просять використовувати наступні номери телефонів:

оперативно-диспетчерська служба Миколаєва (0512) 30-45-17, (0512) 30-45-18, (0512) 77-60-28;

3 ДПРЧ: (0512) 53-09-53; 0639792338.

Нагадаємо, що з 14 на 15 травня для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит Укренерго було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 11:00 до 16:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії. Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00.

«Миколаївобленерго» сповістило користувачів про вимушене застосування графіків аварійних відключень.