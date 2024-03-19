Німеччина виділила 500 мільйонів євро військової допомоги для України / Фото: з відкритих джерел

Німеччина сьогодні, 19 березня, оголосила про новий пакет військової допомоги для України на суму 500 мільйонів євро, включаючи боєприпаси та бронетехніку.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спілкування зі ЗМІ в рамках зустрічі формату «Рамштайн», інформує Tagesschau.

За його словами, у новому пакеті допомоги йдеться про додаткові поставки боєприпасів — 10 тисяч артилерійських снарядів зі складів Бундесверу.

Також новий пакет допомоги включатиме 100 одиниць бронетехніки для піхоти та 100 одиниць транспортної техніки.

Нагадаємо, в Україні схвалили план реформ для отримання допомоги за чотирирічною програмою ЄС на 50 мільярдів євро. Вже найближчим часом його передадуть на розгляд Єврокомісії.