Снігурівська лікарня отримала портативну зарядну станцію для реанімації. Фото: Снігурівська МВА

Днями Снігурівська міська лікарня отримала портативну систему резервного живлення потужністю 7 кіловат.

Це стало можливим завдяки співпраці з благодійним фондом «КАРІТАС-СПЕС-Одеса» та за сприяння благодійних організацій: БФ «ДАР», Регіонального центру сталого розвитку, БО «Daar foundation» та ГО «Ukraine2Power», повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Нова зарядна станція відрізняється своєю модульною системою, що дозволяє легко збільшувати або зменшувати потужність в залежності від потреби. Вона складається як конструктор, що відкриває широкий спектр використання та можливостей для потреб медиків, зазначається у повідомленні.

Снігурівська лікарня отримала портативну зарядну станцію для реанімації. Фото: Снігурівська МВА Снігурівська лікарня отримала портативну зарядну станцію для реанімації. Фото: Снігурівська МВА

Зокрема, ця портативна система резервного живлення буде використовуватись у реанімаційному відділенні лікарні, де надзвичайно важливо забезпечити безперервну роботу медичного обладнання. В разі відключення електроенергії, ця система допоможе зберегти життя пацієнтів, надаючи необхідне живлення для медичного обладнання та забезпечуючи лікарям необхідні умови для надання невідкладної допомоги.

Снігурівська лікарня отримала портативну зарядну станцію для реанімації. Фото: Снігурівська МВА Снігурівська лікарня отримала портативну зарядну станцію для реанімації. Фото: Снігурівська МВА Снігурівська лікарня отримала портативну зарядну станцію для реанімації. Фото: Снігурівська МВА

«Ми дякуємо нашим партнерам за надання цього важливого обладнання для нашої лікарні! Нова система резервного живлення стане надійним доповненням до існуючої інфраструктури лікарні, підвищуючи її готовність до надзвичайних ситуацій та забезпечення безперебійної роботи медичного обладнання», — написав Іван Кухта.

Нагадаємо, Миколаївська міська лікарня № 3 отримала медикаменти з Італії для лікування хворих.