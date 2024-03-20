Медикаменти з Італії, фото скриншот з відео

Міська лікарня № 3 отримала медикаменти з Італії для лікування хворих.

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської міської ради.

Зазначається, що партія медичних препаратів до міста прибула за сприяння Генерального консула України в Неаполі Максима Коваленка.

Медикаменти допомогли отримати миколаївці Геннадій та Роман Різуни. А безкоштовно доставили вантаж до міста Віталій та Володимир Лободюки, – додали в мерії.

В ОВА додають, що зараз Миколаїв налагоджує співпрацю з італійським містом Барі. Вагому підтримку в цьому питанні місту надає Генеральний консул України в Неаполі Максим Коваленко, який також допомагає спрямовувати Миколаєву гуманітарну допомогу.

Раніше повідомлялося, що 17 лютого, Норвегія відправляє медичне обладнання та інші матеріали для військових України.