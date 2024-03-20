Міська лікарня № 3 отримала медикаменти з Італії для лікування хворих.
Про це повідомляє прес-служба Миколаївської міської ради.
Зазначається, що партія медичних препаратів до міста прибула за сприяння Генерального консула України в Неаполі Максима Коваленка.
Медикаменти допомогли отримати миколаївці Геннадій та Роман Різуни. А безкоштовно доставили вантаж до міста Віталій та Володимир Лободюки, – додали в мерії.
В ОВА додають, що зараз Миколаїв налагоджує співпрацю з італійським містом Барі. Вагому підтримку в цьому питанні місту надає Генеральний консул України в Неаполі Максим Коваленко, який також допомагає спрямовувати Миколаєву гуманітарну допомогу.
Раніше повідомлялося, що 17 лютого, Норвегія відправляє медичне обладнання та інші матеріали для військових України.
Міська лікарня № 3 отримала медикаменти з Італії для лікування хворих.
Про це повідомляє прес-служба Миколаївської міської ради.
Зазначається, що партія медичних препаратів до міста прибула за сприяння Генерального консула України в Неаполі Максима Коваленка.
Медикаменти допомогли отримати миколаївці Геннадій та Роман Різуни. А безкоштовно доставили вантаж до міста Віталій та Володимир Лободюки, – додали в мерії.
В ОВА додають, що зараз Миколаїв налагоджує співпрацю з італійським містом Барі. Вагому підтримку в цьому питанні місту надає Генеральний консул України в Неаполі Максим Коваленко, який також допомагає спрямовувати Миколаєву гуманітарну допомогу.
Раніше повідомлялося, що 17 лютого, Норвегія відправляє медичне обладнання та інші матеріали для військових України.